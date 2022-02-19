Spor Liverpool, Norwich Cityyi 3 dakikada geçti (ÖZET)
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Liverpool, Norwich City'yi 3 dakikada geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool geriye düştüğü karşılaşmada Norwcih City'yi 3-1 mağlup etti. Liverpool-Norwich City maçının gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool-Norwich City maçının gollerini ve özetini izle: Premier Lig maç özetleri
Liverpoollu futbolcuların gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool sahasında Norwich City'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen arka arkaya bulduğu 2 gol ve daha sonradan Diaz'ın attığı golle 3-1 mağlup etti.

3 dakikada geri döndü

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Sadio Mane, 67. dakikada Mohamed Salah ve 80. dakikada Luis Diaz kaydetti. Norwich'in tek golünü ise 48. dakikada Milot Rashica attı.

Alınan bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 54'e yükseltti. Norwcih ise 17 puanda kaldı.

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