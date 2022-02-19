Liverpool, Norwich City'yi 3 dakikada geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool sahasında Norwich City'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen arka arkaya bulduğu 2 gol ve daha sonradan Diaz'ın attığı golle 3-1 mağlup etti.
3 dakikada geri döndü
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Sadio Mane, 67. dakikada Mohamed Salah ve 80. dakikada Luis Diaz kaydetti. Norwich'in tek golünü ise 48. dakikada Milot Rashica attı.
Alınan bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 54'e yükseltti. Norwcih ise 17 puanda kaldı.
Milot Rashica ile Norwich öne geçti
Milot Rashica ile Norwich öne geçti! 💪 @orkunco #İbrahimAltınsay #SSporttaPL #LIVNOR pic.twitter.com/d5vy8NpwUp
Milot Rashica ile Norwich öne geçti! 💪 @orkunco #İbrahimAltınsay #SSporttaPL #LIVNOR pic.twitter.com/d5vy8NpwUp— S Sport (@ssporttr) February 19, 2022
Sadio Mane eşitliği yakaladı
Sadio Mane 'Voleşata' attı. Harika gol #LIVNOR 👏pic.twitter.com/AwwLMVwrrP
Sadio Mane 'Voleşata' attı. Harika gol #LIVNOR 👏pic.twitter.com/AwwLMVwrrP— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) February 19, 2022
Kaleci Alisson Becker'in muhteşem asistini, Salah aynı güzellikte gole çevirdi
MOHAMED SALAH! 😤 @orkunco #İbrahimAltınsay #SSporttaPL #LIVNOR pic.twitter.com/mfJ4GBys4I
MOHAMED SALAH! 😤 @orkunco #İbrahimAltınsay #SSporttaPL #LIVNOR pic.twitter.com/mfJ4GBys4I— S Sport (@ssporttr) February 19, 2022
Luis Diaz, Liverpool formasıyla ilk golünü attı
Luis Diaz, Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti! 🔥 @orkunco #İbrahimAltınsay #SSporttaPL #LIVNOR pic.twitter.com/ZY6BpdDSRl
Luis Diaz, Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti! 🔥 @orkunco #İbrahimAltınsay #SSporttaPL #LIVNOR pic.twitter.com/ZY6BpdDSRl— S Sport (@ssporttr) February 19, 2022