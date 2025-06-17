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Logi Tomasson sağlık kontrolünden geçti

Logi Tomasson sağlık kontrolünden geçti

13:3317/06/2025, Salı
IHA
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Logi Tomasson sağlık kontrolünden geçti
Logi Tomasson sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un yeni transferi Logi Tomasson, sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor’un yeni transferi Logi Tomasson’nun sağlık kontrolleri yapıldı. Kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz hastalıkları bölümlerinde muayenesi gerçekleştirilen ve kan değerlerine de bakılan oyuncunun sağlık kontrolü; ekokardiyografi, efor testi, solunum fonksiyon testi ve radyolojik incelemeler yapılarak tamamlandı.

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