Logi Tomasson sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un yeni transferi Logi Tomasson’nun sağlık kontrolleri yapıldı. Kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz hastalıkları bölümlerinde muayenesi gerçekleştirilen ve kan değerlerine de bakılan oyuncunun sağlık kontrolü; ekokardiyografi, efor testi, solunum fonksiyon testi ve radyolojik incelemeler yapılarak tamamlandı.