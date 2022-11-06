Neymar PSG'yi galibiyete taşıdı

Ligue 1'in 14. haftasında PSG, konuk olduğu Lorient karşısında 9. dakikada Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
Maçın 53. dakikasında Lorient, Teremas Moffi'nin golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. PSG, Neymar'ın asistinde Danilo Pereira'nın 81. dakikada attığı gol ile maçtan galip gelmesini bildi.
Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 38 yaptı. Lorient ise 27 puanda kaldı.
Neymar'ın Lorient'e attığı gol:
💫 Neymar'dan çok soğukkanlı bir bitiriş! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/54br2S0gXu
💫 Neymar'dan çok soğukkanlı bir bitiriş! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/54br2S0gXu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 6, 2022