Spor Lyondan ayrılmaya hazırlanan Cenk Özkacarın yeni takımı belli oldu
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Lyon'dan ayrılmaya hazırlanan Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon forması giyen Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş'ında transfer listesinde olan milli oyuncu, İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere.

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Haber Merkezi DHA
Lyondan ayrılmaya hazırlanan Cenk Özkacarın yeni takımı belli oldu
Cenk Özkacar

1'inci Lig ekiplerinden Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkacar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor.

3 milyon euroya satılacak

Milli futbolcunun İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere Lyon'dan ayrıldığı bildirildi. Cenk'in en az 3 milyon euroya satılması beklenirken, Altay bu transferden yüzde 10 pay alacak.

Fransız basını duyurdu

Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, "2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Özkacar, Ligue 1'de hiç oynamadan Olympique Lyon'dan ayrıldı. Türk milli stoper Cremonese'ye gidiyor" ifadelerine yer verildi.

  • Geçen sezon Belçika ekibi Leuven'de kiralık oynayan Cenk'in satışından Altay 1.5 milyon Euro bonservis ücreti kazanmıştı. 21 yaşındaki savunmacı A Milli Takım'a yükselmişti.
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