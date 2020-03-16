GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Maç ertelenmeyince sahaya maske ile çıktılar

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.

Haber Merkezi AA
Maske takarak federasyonu protesto ettiler.

Maske takarak federasyonu protesto ettiler.

Fotoğraf: DIEGO VARA / Reuters

Brezilya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u 'küresel salgın' ilan etmesine karşın liglerin sürmesi, tepkilere yol açtı.

Gremio Kulübünün oyuncuları ise işi bir adım ileri taşıdı ve tepkilerini Sao Luiz ile oynadıkları Gaucho Eyalet Şampiyonası 2. tur karşılaşmasının seremonisine maskeyle çıkarak gösterdi.

Gremio Teknik Direktörü Renato Portaluppi ve yedek oyuncular da 3-2 kazandıkları mücadele boyunca kulübede maskeyle oturdu.

Maçlar süresiz ertelendi

Ertelenen spor organizasyonlarına son olarak Meksika ve Brezilya'daki ligler de eklendi. Brezilya ve Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden süresiz ertelendi.


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