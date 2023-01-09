Spor ÖZET | Alanyaspor-Trabzonspor 5-0
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ÖZET | Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı. Alanyaspor'u galibiyete taşıyan golleri Efecan Karaca, Ahmed Hassan (2), Eduardo ve Yusuf Özdemir attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç özeti izle: Alanyaspor-Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Alanyasporlu Ahmed Hassan'ın gol sevinci.

Alanyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u 5-0 yendi. Haftanın en sürpriz sonucuna imza atan Akdeniz ekibinde galibiyet gollerini Efecan Karaca, Ahmed Hassan (2), Eduardo ve Yusuf Özdemir attı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 14. dakikada Alanyaspor’da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca’ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0

35. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

GOL!

  • 36. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu orta alanda yakalayan Umut Güneş ceza sahası içindeki Efkan Bekiroğlu’na pasını verdi. Efkan’ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan’ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı. 2-0.

45+4. dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Trabzonspor’da Bakasetas’ın direkt kaleye şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

GOL!

  • 45+6. dakikada Zinedine Ferhat’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan’ın pasını gole çevirdi. 3-0

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Zinedine Ferhat’ın şutu az farkla auta çıktı.

54. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın noktadan Bakasetas’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışında şutu yan direkten döndü.

GOL!

  • 75. dakikada Eduardo’nun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Zinedine Ferhat, uzak köşeye doğru şutu iki direğe çarparak döndü. Kale önünde topu önünde bulan Eduardo fileleri havalandırdı. 4-0.

GOL!

  • 78. dakikada Umut Güneş’in orta sahadan rakip savunma arkasına uzun pasını düzgün kontrol ile önüne alan Yusuf Özdemir’in şutu kaleci Uğurcan’ı geçerek fileler ile buluştu. 5-0.

90+6.dakikada Balkovec’in orta sahadan ceza sahası içine uzun pasıyla buluşan Eduardo, topu yanındaki Umut Güneş’e verdi. Umut’un şutunu kaleci Uğurcan’ın göğsüne çarparak döndü.

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