MAÇ SONUCU || Ajax 2-1 Galatasaray

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 8. haftada deplasmanda Ajax'a konuk oldu. Maç ev sahibi Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Osimhen

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Rakibimizin savunmada yaptığı pas hatasını değerlendiren Lucas Torreira ceza yayı sol tarafından bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

9' Ev sahibi ekipte Mika Godts sakatlık geçiriyor. Oyuna devam edip edemeyeceği az sonra netlik kazanacak.

11' Temsilcimiz sağ kanattan Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

12' Ev sahibi ekipte ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Mika Godts oyundan alınırken yerine Chuba Akpom oyuna dahil oluyor.

14' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Kian Fitz-Jim bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

18' Gole çok yaklaşıyoruz! Sağ kanattan gelişen atağımızda Barış Alper Yılmaz ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

20' Kalecimiz Fernando Muslera'nın ceza sahasına gönderdiği topu uzak mesafede kontrol eden Jordan Henderson doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

23' GOL... Ajax, Bertrand Traore ile öne geçiyor... Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Chuba Akpom yerden sert vuruyor. Kalecimiz Fernando Muslera'nın sağ köşeye uzanarak çeldiği topu altıpas sağ çaprazında Bertrand Traore tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

24' Savunmamızın arkasına gönderilen pasa sağ kanatta Bertrand Traore hareketleniyor ancak golcü oyuncunun pozisyonu ofsayt.

28' Gelişen Ajax atağında Brian Brobbey vuruşunu yapıyor ancak top kalecimizde kalıyor.

34' Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Dries Mertens ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Kalecinin yumrukları ile uzaklaştırdığı top ceza yayı sol tarafına doğru açılıyor. Bu noktada bulunan Berkan Kutlu bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri geliyor.

35' Ofsayt... Ceza yayı sağ çaprazından kullandığımız serbest vuruşta Dries Mertens ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşunu yapıyor ancak yan hakemin bayrağı tecrübeli savunma oyuncumuz için kalkıyor.

38' Temsilcimizde Victor Osimhen rakip kaleci Remko Pasveer'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

42' Gelişen atağımızda ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

44' Gabriel Sara'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan kaleci Remko Pasveer'in üzerine gidiyor.

İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

47' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz yerden sert vuruyor ancak top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

53' Temsilcimizde Lucas Torreira hakeme yönelik itirazlarını sürdürünce sarı kart ile cezalandırılıyor.

54' Hızlı gelişen Ajax atağında topla birlikte ceza yayına sokulan Kian Fitz-Jim yerden şansını deniyor ancak bu top doğrudan kalecimiz Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

55' Temsilcimizde Gabriel Sara sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor.

58' GOL... Ajax, Kian Fitz-Jim ile iki farklı üstünlüğü elde ediyor... Hızlı gelişen atakta sağ kanattan hareketlenen Anton Gaaei ortasını yerden ceza sahasına doğru gönderiyor. Savunmamızdan seken topu Bertrand Traore takım arkadaşı Kian Fitz-Jim'e kazandırıyor. Kian Fitz-Jim ceza sahası içi sağ çaprazından yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

58' Golde asisti yapan isim Bertrand Traore oluyor.

60' Ceza sahası içi sol çapazında topla buluşan Dries Mertens vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen sağ tarafından dışarı gidiyor.

61' Aslanlarda iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Yunus Akgün ve Berkan Kutlu oyundan alınırken yerlerine Elias Jelert ve Michy Batshuayi oyuna dahil oluyor.

64' Hızlı gelişen Ajax atağında Kian Fitz-Jim'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brian Brobbey bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan kalecimiz Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

66' Gole çok yaklaşıyoruz! Ceza yayı gerisinde topla buluşan Gabriel Sara yerden sert vuruyor. Sol köşeye giden topa uzanan Remko Pasveer'den seken topu altı pas sol çaprazında Michy Batshuayi tamamlamak istiyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor!

67' Önemli bir fırsatı değerlendiremiyoruz! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Victor Osimhen ceza sahası içi sağ tarafında kaleciyi de geçerek son çizgiden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor!

69' Temsilcimizde üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dries Mertens oyundan alınırken yerine Yusuf Demir oyuna dahil oluyor.

69' Sol kanattan Gabriel Sara ile kullandığımız köşe vuruşunda uzak direkte oluşan karambolde Davinson Sanchez vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

72' Ajax'da Bertrand Traore oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahaleden sonra sarı kart görüyor.

73' Ev sahibi ekipte iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Brian Brobbey ve Bertrand Traore oyundan alınırken yerlerine Steven Berghuis ve Wout Weghorst oyuna dahil oluyor.

74' Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Yusuf Demir yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Remko Pasveer'in üzerine gidiyor.

77' Hollanda temsilcisinde iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Kian Fitz-Jim ve Jordan Henderson oyundan alınırken yerlerine Jorthy Mokio ve Daniele Rugani oyuna dahil oluyor.

79' Orta alan mücadalesinde oyuncumuz Davinson Sanchez rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

79' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Steven Berghuis vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

82' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz sert vuruyor ancak top savunmada kalıyor.

83' Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Gabriel Sara ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Abdülkerim Bardakcı gelen topa yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

89' Temsilcimizde iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez oyundan alınırken yerlerine Efe Akman ve Victor Nelsson oyuna dahil oluyor.

90' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Victor Osimhen bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

90+1' GOLLLL... Temsilcimiz Victor Osimhen ile durumu 2-1'e getiriyor!

Maç Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.





AJAX - GALATASARAY MAÇ SONUCU



