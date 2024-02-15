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MAÇ SONUCU| Galatasaray 3-2 Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini dakika 19' Kerem Demirbay, 61' Ladislav Krejci (KK) ve 90+1' Mauro Icardi attı.

22:45 - 15/02/2024 Thursday
Güncelleme: 22:46 - 15/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
Mauro Icardi 90+1'de sahne aldı.
Mauro Icardi 90+1'de sahne aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.


Sarı-kırmızılıların gollerini dakika 19' Kerem Demirbay, 61' Ladislav Krejci (KK) ve 90+1' Mauro Icardi attı.


Sparta Prag'ın golleri ise 47' Angelo Preciado ve 65' Jan Kuchta'dan geldi.


Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da oynanacak.


GALATASARAY - SPARTA PRAG CANLI ANLATIM

#Galatasaray
#Sparta Prag
#Avrupa Ligi
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