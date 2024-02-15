MAÇ SONUCU| Galatasaray 3-2 Sparta Prag

Mauro Icardi 90+1'de sahne aldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini dakika 19' Kerem Demirbay, 61' Ladislav Krejci (KK) ve 90+1' Mauro Icardi attı.
Sparta Prag'ın golleri ise 47' Angelo Preciado ve 65' Jan Kuchta'dan geldi.
Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da oynanacak.
GALATASARAY - SPARTA PRAG CANLI ANLATIM
GALATASARAY - SPARTA PRAG CANLI ANLATIM
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1 hour ago