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Spor

Manchester City’de Alvarez ve Foden rüzgarı! City FA Cup’ta farklı kazandı

İngiltere FA Cup 3. turda Manchester City evinde İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town ile karşılaştı. Maç Manchester City’nin 5-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Goller dakika 33’ ve 65’ Philip Foden (2), 37’ Julian Alvarez, 58’ Oscar Bobb’dan geldi. Ben Jackson dakika 58’te kendi kalesine gol attı. City bu sonuçla bir üst tura yükseldi. Manchester City - Huddersfield Town maç özeti haberimizde.

09:34 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiltere FA Cup 3. turda Manchester City evinde Huddersfield Town'u 5-0 mağlup etti.
İngiltere FA Cup 3. turda Manchester City evinde Huddersfield Town'u 5-0 mağlup etti.
, İngiltere FA Cup 3. turda evinde Huddersfield Town’u konuk etti. City maçtan 5-0’lık farklı skorla galip gelerek bir üst tura yükseldi. Galibiyet golleri Foden, Alvarrez, Oscar Bobb’dan geldi. Manchester City - Huddersfield Town maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD TOWN MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Huddersfield Town maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD TOWN MAÇ SONUCU



#Manchester City
#Huddersfield Town
#İngiltere FA Cup
10 dakika önce
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