FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde Manchester City ve Fluminense karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve City kupanın sahibi oldu. Goller dakika 1’ Julian Alvarez, 27’ Nino (k.k.), 72’ Philip Foden ve 88’ Julian Alvarez’den geldi. Manchester City - Fluminense maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.