İngiltere FA Cup 3. turda Manchester City evinde Huddersfield Town'u 5-0 mağlup etti.
, İngiltere FA Cup 3. turda evinde Huddersfield Town’u konuk etti. City maçtan 5-0’lık farklı skorla galip gelerek bir üst tura yükseldi. Galibiyet golleri Foden, Alvarrez, Oscar Bobb’dan geldi. Manchester City - Huddersfield Town maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD TOWN MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD TOWN MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD TOWN MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD TOWN MAÇ SONUCU
#Manchester City
#Huddersfield Town
#İngiltere FA Cup
10 dakika önce