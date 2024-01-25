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Spor

City'e 18'lik yetenek

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Arjantin'in River Plate takımından Claudio Echeverri'yi transfer etti.

17:36 - 25/01/2024 Thursday
Güncelleme: 17:39 - 25/01/2024 Thursday
AA
Sağ ayağını kullanan Claudio Echeverri, 10 numara bölgesinde oynuyor.
Sağ ayağını kullanan Claudio Echeverri, 10 numara bölgesinde oynuyor.

Manchester City Kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Echeverri'yi Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç futbolcunun gelecek yıl ocak ayına kadar River Plate'te forma giymeye devam edeceği belirtildi.


İngiltere basınında Manchester City'nin bu transfer için 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.




Echeverri, altyapısından yetiştiği River Plate'in A takımının 6 lig maçında görev aldı.


Arjantin'in 4'üncü olduğu 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Echeverri, takım kaptanlığı yaptığı turnuvayı 5 golle tamamlamıştı.





#Premier Lig
#Manchester City
#Claudio Echeverri
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