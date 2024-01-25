Manchester City Kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Echeverri'yi Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç futbolcunun gelecek yıl ocak ayına kadar River Plate'te forma giymeye devam edeceği belirtildi.

İngiltere basınında Manchester City'nin bu transfer için 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.