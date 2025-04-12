Manchester City

Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip, henüz 8. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Chris Richards’ın attığı golle Crystal Palace skoru 2-0 yaptı.

City'nin tecrübeli yıldızı Kevin De Bruyne, 33. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı. Üç dakika sonra Omar Marmoush'ın kaydettiği golle skora denge geldi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.