Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City'den muhteşem geri dönüş! Crystal Palace'ı mağlup etti

Manchester City'den muhteşem geri dönüş! Crystal Palace'ı mağlup etti

16:5712/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Manchester City'li Omar Marmoush golden sonra böyle sevindi.
Manchester City'li Omar Marmoush golden sonra böyle sevindi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 geriye düştüğü 32. hafta maçında Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip, henüz 8. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Chris Richards’ın attığı golle Crystal Palace skoru 2-0 yaptı.


City'nin tecrübeli yıldızı Kevin De Bruyne, 33. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı. Üç dakika sonra Omar Marmoush'ın kaydettiği golle skora denge geldi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.


Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Manchester City, 47. dakikada Kevin De Bruyne’nin asistinde Mateo Kovacic’in golüyle 3-2 öne geçti.


Gök Maviler 56. dakikada James McAtee'nin golüyle ile 4-2'yi bulurken, 79. dakikada Nico O'Reilly'nin ağları bulmasıyla maçı 5-2 kazandı.


Manchester City, 55 puana ulaşarak Premier Lig'de 4. sıraya yükselirken Crystal Palace 43 puanla 11. sırada yer alıyor.



#Manchester City
#Etihad Stadyumu
#Crystal Palace
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??