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Spor

Manchester United kupada rakibine acımadı: 7-0 (ÖZET)

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United evinde İngiltere 1. Lig ekiplerinden Barnsley’i konuk etti. Ev sahibi United maçta gol oldu yağdı ve rakibini 7-0’lık skorla mağlup etti. Goller dakika 16’ Marcus Rashford, 35’ Antony (pen.), 45’ ve 39’ Alejandro Garnacho, 58’ Marcus Rashford, 81’ ve 85’ Christian Eriksen’den geldi. Manchester United - Barnsley maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:16 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:20 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda evinde Barnsley'i 7-0 mağlup etti.
Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda evinde Barnsley'i 7-0 mağlup etti.

Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda evinde Barnsley ile karşılaştı. Maç Manchester United’ın 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Marcus Rashford (2), Alejandro Garnacho (2), Christian Eriksen (2) ve Antony’den geldi. Manchester United - Barnsley maç özeti izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Barnsley maç özetini izlemek için

MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇ SONUCU

İNGİLTERE LİG KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI



#Manchester United
#Barnsley
#İngiltere Lig Kupası
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