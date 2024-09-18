Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda evinde Barnsley ile karşılaştı. Maç Manchester United’ın 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Marcus Rashford (2), Alejandro Garnacho (2), Christian Eriksen (2) ve Antony’den geldi. Manchester United - Barnsley maç özeti izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.