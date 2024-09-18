Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda evinde Barnsley'i 7-0 mağlup etti.
Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda evinde Barnsley ile karşılaştı. Maç Manchester United’ın 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Marcus Rashford (2), Alejandro Garnacho (2), Christian Eriksen (2) ve Antony’den geldi. Manchester United - Barnsley maç özeti izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇ SONUCU
MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇ SONUCU
İNGİLTERE LİG KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
İNGİLTERE LİG KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
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#İngiltere Lig Kupası
1 saat önce