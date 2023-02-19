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Manchester United'ın gol sevinci
Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United, Old Trafford'da Leicester City'yi konuk etti.
Mücadelenin 25. dakikasında Marcus Rashford'ın golüyle öne geçen Manchester United, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında bir kez daha ağları havalandıran Rashford, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Rashford, bu gollerle ligde 14 gole ulaştı.
Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Alejandro Garnacho, ikinci yarının başında yerini Jadon Sancho'ya bıraktı.
61. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bruno Fernandes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Jadon Sancho, takımının 3. golünü kaydetti ve skoru belirledi.
Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Manchester United, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu ve puanını 49'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Leicester City ise 24 puanda kaldı.
Manchester United, 26 Şubat'ta Newcastle United'la İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaşacağı için gelecek hafta Premier Lig'da maç oynamayacak. Leicester City ise sahasında lider Arsenal'i ağırlayacak.
Bu karşılaşma öncesinde bu sezon 22 golü bulunan Marcus Rashford, Leicester City karşısında kaydettiği ilk golle kariyer rekorunu kırdı.
İngiliz oyuncu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken kaydettiği ikinci golle toplamda 24 gole ulaştı.