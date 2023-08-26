İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Steve Cooper'ın yönetimindeki Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadelenin hemen başında konuk ekip Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi ekip Manchester United karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi.

Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.