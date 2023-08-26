|
Spor

ÖZET | Manchester United-Nottingham Forest: 3-2

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United 2-0 geriye düştüğü maçta Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti. Manchester United-Nottingham Forest özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:20 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester United-Nottingham Forest

Manchester United-Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Steve Cooper'ın yönetimindeki Nottingham Forest karşı karşıya geldi.


Old Trafford'da oynanan mücadelenin hemen başında konuk ekip Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi ekip Manchester United karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi.


Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Nottingham Forest zorlu Chelsea deplasmanına çıkacak.



#Manchester United
#Nottingham Forest
#Premier Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da feci kaza: 2 ölü