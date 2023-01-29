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Spor

ÖZET | Manchester United 3-1 Reading

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda evinde ağırladığı Reading'i 3-1 mağlup ederek 5. tura yükselmeyi başardı.

11:12 . 29/01/2023 Pazar
AA
Casemiro ve Anthony'nin gol sevinci

Casemiro ve Anthony'nin gol sevinci

Old Trafford Stadı'ndaki 4. tur maçında, Premier Lig ekibi Manchester United ile Championship takımı Reading karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.


Manchester United'ı Casemiro sırtladı

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. 65. dakikada Reading'te Carroll, çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Reading 10 kişi kaldı. 66. dakikada ise ev sahibi ekip Fred'in attığı golle rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı. Reading'in tek golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti.



Manchester United-Reading maç özeti:

Manchester United-Reading maçının özetini izlemek için
#İngiltere Federasyon Kupası
#Manchester United
#Reading
2 saat önce
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ÖZET | Manchester United 3-1 Reading
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