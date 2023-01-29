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Casemiro ve Anthony'nin gol sevinci
Old Trafford Stadı'ndaki 4. tur maçında, Premier Lig ekibi Manchester United ile Championship takımı Reading karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. 65. dakikada Reading'te Carroll, çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Reading 10 kişi kaldı. 66. dakikada ise ev sahibi ekip Fred'in attığı golle rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı. Reading'in tek golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti.