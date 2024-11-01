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ManU Amorim'i duyurdu

ManU Amorim'i duyurdu

15:351/11/2024, Cuma
IHA
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Ruben Amorim, Sporing'de 5 kupa kazandı.
Ruben Amorim, Sporing'de 5 kupa kazandı.

İngiliz temsilcisi Manchester United, Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaştı.

Premier Lig ekibi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag’ın yerini doldurdu ve Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaşma sağladığını duyurdu.


Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Amorim ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyonu olduğunu belirtildi. 39 yaşındaki teknik direktörün 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi.


2020’den bu yana Sporting Lizbon’u çalıştıran Ruben Amorim, Portekiz Ligi’nde 2, Portekiz Kupası’nda 2 ve Portekiz Süper Kupa’da 1 kez şampiyonluk yaşadı.





#Premier Lig
#Manchester United
#Ruben Amorim

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