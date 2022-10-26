Spor Marc Bartra Benzemanın sakatlığı hakkında konuştu "Yeniden özür diliyorum"
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Marc Bartra Benzema'nın sakatlığı hakkında konuştu: "Yeniden özür diliyorum"

Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Batra, Kızılyıldız maçından önce düzenlenen basın toplantısında Karim Benzema ile ilgili soruya cevap verdi. Bartra, Benzema'nın elindeki sakatlık nedeniyle özür dilerken Fransız futbolcunun kazandığı ödülü sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marc Bartra Benzemanın sakatlığı hakkında konuştu: Yeniden özür diliyorum
Marc Bartra - Trabzonspor

Trabzonspor'un Kızılyıldız ile oynayacağı maç öncesinde Bartra, basın toplantısında konuştu.

İspanyol savunma oyuncusu, Benzema'nın elindeki sakatlığa sebebiyet vermesi ve dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazanması hakkında sorulan soruya cevap verdi.

Marc Batra'nın sözleri şöyle;

  • "Benzema'dan elindeki sakatlık nedeniyle yeniden özür diliyorum. Böyle bir niyetim yoktu. Futbolun getirdiği bir aksiyondu o pozisyon. Kendisini kazandığı ödülü için tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak etti!"

İşte Bartra ve Benzema arasında yaşanan o pozisyon;
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