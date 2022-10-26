Marc Bartra Benzema'nın sakatlığı hakkında konuştu: "Yeniden özür diliyorum"

Trabzonspor'un Kızılyıldız ile oynayacağı maç öncesinde Bartra, basın toplantısında konuştu.

İspanyol savunma oyuncusu, Benzema'nın elindeki sakatlığa sebebiyet vermesi ve dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazanması hakkında sorulan soruya cevap verdi.

Marc Batra'nın sözleri şöyle;

"Benzema'dan elindeki sakatlık nedeniyle yeniden özür diliyorum. Böyle bir niyetim yoktu. Futbolun getirdiği bir aksiyondu o pozisyon. Kendisini kazandığı ödülü için tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak etti!"

Marc Bartra: "Benzema'dan elindeki sakatlık nedeniyle yeniden özür diliyorum. Böyle bir niyetim yoktu. Futbolun getirdiği bir aksiyondu o pozisyon. Kendisini kazandığı ödülü için tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak etti!" pic.twitter.com/bmfQAbDsOb — SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022

İşte Bartra ve Benzema arasında yaşanan o pozisyon;