Trabzonspor'da Marc Bartra Kopenhag maçında oynayacak mı?

Trabzonspor, son olarak Real Betis’te forma giyen Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İspanyol stopere her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin euro, her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin euro prim ödeneceği ifade edilmişti.

Marc Bartra Kopenhag maçında ilk kez Trabzonspor forması giydi

Trabzonspor’un geçtiğimiz günlerde transfer edip Kopenhag maçına yetiştirdiği Marc Bartra, Danimarka ekibi karşısında maça yedek kulübesinde başlamıştı. Daha sonra karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren İspanyol oyuncu, büyük beğeni toplamıştı.

Marc Bartra Kopenhag maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor'da Marc Bartra'nın ağrılarının olduğu öğrenildi. Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve dinlendirilen Bartra'nın Kopenhag ile oynanacak olan rövanş maçında oynamama ihtimali bulunuyor. İspanyol oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

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