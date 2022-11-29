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Marc Bartra ameliyat edildi

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın Konyaspor maçında burnundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Barselona'da ameliyat edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marc Bartra neden ameliyat oldu?
Bartra, Konyaspor maçında yüzüne darbe almıştı.

Bordo-mavili takımın yıldız stoperi Bartra, burnundan başarılı bir operasyon geçirdi.

İspanyol futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında burnuna darbe alan oyuncumuz Marc Bartra’nın Kulak Burun Boğaz konsültan hekimleri tarafından yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun kıkırdağında hasar (nasal septum deviasyonu) tespit edilmiş ve öncelikli olarak medikal tedavi önerilmiştir. İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirmesi sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz İspanya’nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir."

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