Spor Marc Bartranın dudağına 8 dikiş atıldı
FUTBOL FUTBOL

Marc Bartra'nın dudağına 8 dikiş atıldı

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Marc Bartra'nın durumu belli oldu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dudağına 8 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Marc Bartranın son durumu nasıl? Ankaragücü maçında oynayacak mı?
​Marc Bartra

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Marc Bartra'nın durumu belli oldu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dudağına 8 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bartra, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçına odaklandığını vurgulayarak yaptığı açıklamada, "Dünkü yaşanan hareketten dolayı nasıl olduğumu soran herkese yanıt olarak: Dudağıma 8 dikiş atıldı ve önlem olarak geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Şuan çok daha iyiyim, neredeyse toparlandım ve cuma günü önemli maçımızı düşünüyorum. Gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Bartra, Konyaspor ceza sahası içindeyken suratına tekme geldi ve yere yığıldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük direkt penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemede ise Bartra'nın topu eliyle kontrol etmesi sebebiyle penaltıyı iptal etti. Rakip takım oyuncusu da bu müdahaleden dolayı sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe-Sivasspor

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Hatayspor - Başakşehir

Hatayspor - Başakşehir

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak

​Beşiktaş, sakatlığı bulunan Ghezzal'ın ABD'de ameliyat olacağını açıkladı.
Brezilya'nın kadrosu açıklandı

Brezilya'nın kadrosu açıklandı

​Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Kadıköy'de tartışmalı an

Kadıköy'de tartışmalı an

​Serdar Aziz'in el pozisyonunda VAR'dan uyarı gelmedi.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

FC Sion, Mario Balotelli'yi kadro dışı bıraktı.
Görenler tanıyamadı

Görenler tanıyamadı

​Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun son hali şaşırttı.
Trabzonspor'un<br>rakibi belli oldu

Trabzonspor'un
rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
Şampiyonlar Ligi <br>gibi kura

Şampiyonlar Ligi
gibi kura

Avrupa Ligi'nde dikkati çeken eşleşme.
Erken final

Erken final

​Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Olaylı final

Olaylı final

Arjantin'de oynanan maçta 11 kırmızı kart çıktı.
Neşteri vuracak

Neşteri vuracak

Şenol Güneş'in 4 futbolcuyla ilgili radikal kararlar alması bekleniyor.
Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı

Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı

​Bordo-mavililer, iki farkla önde olduğu Konyaspor maçını 2-2 berabere tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.