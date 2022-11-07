Marc Bartra'nın dudağına 8 dikiş atıldı

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Marc Bartra'nın durumu belli oldu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dudağına 8 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bartra, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçına odaklandığını vurgulayarak yaptığı açıklamada, "Dünkü yaşanan hareketten dolayı nasıl olduğumu soran herkese yanıt olarak: Dudağıma 8 dikiş atıldı ve önlem olarak geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Şuan çok daha iyiyim, neredeyse toparlandım ve cuma günü önemli maçımızı düşünüyorum. Gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Bartra, Konyaspor ceza sahası içindeyken suratına tekme geldi ve yere yığıldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük direkt penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemede ise Bartra'nın topu eliyle kontrol etmesi sebebiyle penaltıyı iptal etti. Rakip takım oyuncusu da bu müdahaleden dolayı sarı kartla cezalandırıldı.