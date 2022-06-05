Marcao'nun son talibi Sevilla

Galatasaray, 11 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine odaklanmışken kadrodaki oyuncular için de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, geride kalan sezonda istedikleri performansı takım olarak sergileyemese de bireysel olarak öne çıkan isimlere Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nelsson ve Cicaldau gibi isimler pek çok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda Avrupa radarına takılan bir başka isimse Brezilyalı stoper Marcao olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki oyuncu için gündeme gelen son iddia ise İspanyol La Liga ekibi Sevilla oldu.

İtalya basını dile getirdi

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun iddiasına göre, Sevilla yaklaşık 31 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’ya sattığı stoper Diego Carlos’un yerine alternatifleri düşünmeye başladı. Takımda ayrıca diğer stoper Jules Kounde’nin de bu sezon ayrılma ihtimali bulunurken, Chelsea’nin de genç savunmacıya ilgisi var. Stoper rotasyonuna transfer için bir liste oluşturan İspanya ekibi, Galatasaray’dan Marcao’yu da aday listesine ekledi.

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