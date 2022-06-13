Marcelo Real Madrid'den ayrıldı

Marcelo için Real Madrid tesislerinde düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Florentino Perez, yöneticiler, teknik direktör Carlo Ancelotti, bazı futbolcular ve Brezilyalı futbolcunun ailesi katıldı.

Konuşmasında göz yaşlarını tutamayan Marcelo, "Olağanüstü bir macera oldu. Başım dik olarak buradan çıkıyorum. Real Madridliyim ve her zaman burası benim evim" dedi.

"Gelecekte Real Madrid'e karşı oynamak zorunda olursam benim için sorun yok. Ben çok profesyonel bir oyuncuyum" diye konuşan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, futbol oynama ve kendini gösterme arzusunun devam ettiğini vurguladı.

Marcelo, transfer haberleriyle ilgili soruları cevapsız bırakırken, kariyerinin devamıyla ilgili alacağı kararı ise sosyal medya hesabından açıklayacağını duyurdu.

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''Ben kendi hikayemi yazdım"

Roberto Carlos'u her zaman "en iyi futbolcu ve idol" gördüğünü hatırlatan Marcelo, "Real Madrid'e onun yerini almak için geldim. Ama hepimizin farklı hikayesi var ve ben kendi hikayemi yazdım." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Perez de "18 yaşından beri bu formayı giydin ve tüm düşlerini gerçekleştirip, tüm kupaları kazandın. Real Madrid'in en önemli efsanelerinden birisin. Bu kulübe verdiklerin için teşekkürler" şeklinde konuştu.

En fazla maç oynayan 2. yabancı

34 yaşındaki Marcelo, Real Madrid tarihinde en fazla maç oynayan ikinci yabancı futbolcu olurken, ilk sırada 605 maça çıkan Fransız futbolcu Karim Benzema yer alıyor.

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Real Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu

Marcelo, İspanyol ekibiyle 6 lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası olmak üzere kaldırdığı 25 kupayla birlikte Real Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu konumunda. Marcelo sahaya çıktığı 546 maçta ise 38 gol ve 103 asist kaydetti.