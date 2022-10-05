Spor ÖZET | Marsilya-Sporting Lizbon 4-1
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ÖZET | Marsilya-Sporting Lizbon: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Marsilya sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 62 dakikada sahada kaldı. Marsilya-Lizbon maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsilya-Lizbon maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Cengiz Ünder ve takım arkadaşlarının gol sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Marsilya sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 62 dakikada sahada kaldı.

Kaleci Adan kırmızı kart gördü

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 16. dakikada Amine Harit, 28. Leonardo Balerdi ve 84. dakikada Chancel Mbamba Mangulu kaydetti. Sporting Lizbon'un tek golünü ise 1. dakikada Francisco Trincao attı. Ayrıca Lizbon'da kaleci Adan 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı. Sporting ise 6 puanda kaldı.

Marsilya-Lizbon maç özeti izle

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