ÖZET | Marsilya-Sporting Lizbon: 4-1

Cengiz Ünder ve takım arkadaşlarının gol sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Marsilya sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 62 dakikada sahada kaldı.

Kaleci Adan kırmızı kart gördü

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 16. dakikada Amine Harit, 28. Leonardo Balerdi ve 84. dakikada Chancel Mbamba Mangulu kaydetti. Sporting Lizbon'un tek golünü ise 1. dakikada Francisco Trincao attı. Ayrıca Lizbon'da kaleci Adan 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı. Sporting ise 6 puanda kaldı.

REKLAM

Marsilya-Lizbon maç özeti izle

SPOR ÖZET | Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0

SPOR ÖZET | Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5-0 Rekor kırdılar

SPOR ÖZET | Inter - Barcelona: 0-1 Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol