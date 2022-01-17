Spor Marsilya taraftarından Cengiz Ündere özel koreografi
FUTBOL FUTBOL

Marsilya taraftarından Cengiz Ünder'e özel koreografi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekibin tek golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder için, taraftarlar tarafından koreografi hazırlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsilya taraftarından Cengiz Ündere özel koreografi
Cengiz Ünder bu sezon 21 maçta, 7 gol ve 1 asistle oynadı.

Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya sahasında Lille'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Cengiz Ünder'e özel koreografi

Mücadelenin öncesinde Marsilya taraftarları, 44 yıl sonra Bordeaux deplasmanında galibiyeti getiren Cengiz Ünder için özel bir koreografi hazırladı. Kale arkası tribününde yer alan koreografide 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi ve kalp motifi içine işlenen Türk bayrağı kullanıldı.

  • Hazırlanan koreografinin altında yer alan pankartta ise, "Bravo, bu tarihi zafer için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

Cengiz Ünder'den harika gol: Fransa'da Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)
SPOR
Cengiz Ünder'den harika gol: Fransa'da Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)

Cengiz Ünder'den tarihi gol
SPOR
Cengiz Ünder'den tarihi gol

Cengiz Ünder için hazırlanan özel koreografi

Cengiz Ünder için hazırlanan koreografinin yakından görünüşü
Cengiz Ünder için hazırlanan koreografinin yakından görünüşü
Kendim 39 kollarım 12 yaşında

'Kendim 39 kollarım 12 yaşında'

​Tıp tarihine geçen çiftçi artık zeytin çırpma makinesi kullanıyor.
Dört ay 5 bin TL

Dört ay 5 bin TL

​Otellerin bir gece fiyatına onlar aylarca konaklıyor.
İBBnin sitesinde Ayasofya hala müze olarak gösteriliyor

​Vücudunda savaşın izleri var.

​Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu İstanbul'da yapılacak.

​Çocukları kırmadı, günün kahramanı oldu.

Merak edilen sorular yanıt buldu.

​Türk müteahhitler 67 ülkede 30 milyar dolarlık iş yaptı.

​Aylığa bin 150 lira ikramiyeye 37 bin lira zam.

​'Hava soğuk' dedi sahneye çıkmadı.

​Sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü, baraj gölü dondu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.