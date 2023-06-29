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Spor

Mason Mount imzayı atıyor: Anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Mason Mount'un transferi için Chelsea'yle anlaşma sağladı. İki İngiliz devi 55 milyon sterlin karşılığında anlaştı.

20:39 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mason Mount, Chelsea'de 195 karşılaşmada 33 gol attı

Mason Mount, Chelsea'de 195 karşılaşmada 33 gol attı

Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Athletic'te yer alan haberde Manchester United'ın Chelsea'den Mason Mount için 55 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Anlaşmada ayrıca 5 milyon sterlinlik bonus yer alacağı ifade edildi.

Manchester United'ın geçtiğimiz hafta 55 milyon sterlin değerindeki üçüncü teklifi Chelsea tarafından reddedilmiş ve Londra ekibi 58 milyon bonservis bedeliyle birlikte 7 milyon sterlin bonus talep etmişti.

Sözleşme detaylarının tamamlanmasının ardından Mason Mount'un sağlık kontrolünden geçeceği ve Manchester United'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Sözleşmesi sona eriyor

Mauricio Pochettino ile yeni bir yapılanma sürecini başlatan Chelsea'de çoğu isimler yollar ayrılırken kulübün altyapısından yetişen Mason Mount'un kontratı gelecek yaz sona eriyordu.

2017'de ilk kez A takımla maça çıkan ve toplamda 195 karşılaşmada forma giyen Mason Mount 33 gol kaydetti.

Mount, Vitesse ve Derby County'de kiralık olarak forma giymişti.



#Transfer
#Mason Mount
#Chelsea
#Manchester United
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