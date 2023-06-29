Mason Mount imzayı atıyor: Anlaşma sağlandı

Athletic'te yer alan haberde Manchester United'ın Chelsea'den Mason Mount için 55 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Anlaşmada ayrıca 5 milyon sterlinlik bonus yer alacağı ifade edildi.

Manchester United'ın geçtiğimiz hafta 55 milyon sterlin değerindeki üçüncü teklifi Chelsea tarafından reddedilmiş ve Londra ekibi 58 milyon bonservis bedeliyle birlikte 7 milyon sterlin bonus talep etmişti.