LİGUE 1

Mbappe'nin gecesi: PSG tarihine geçti

Ligue 1'de Montpellier'e konuk olan Paris Saint-Germain, mücadeleyi 3-1 kazandı. 21 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, PSG formasıyla 100. golünü kaydetti.

Haber Merkezi AA
Mbappe'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

Mbappe'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı.

Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı.

  • Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Barcelona'yı yıktı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Barcelona'yı yıktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Barcelona, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'e 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Gimenez'in golüyle öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Barcelona, ikinci yarının 57. dakikasında Cadiz'in defans oyuncusu Pedro Alcala'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.Maçın 63. dakikasında Alvaro Negredo'nun golüyle bir kez daha önce geçen Cadiz, karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alan, iki maç eksiği bulunan Barcelona, 14 puanla 7'nciliğe düştü. Ligde 5. galibiyetini alan Cadiz ise 18 puanla 5'inciliğe çıktı.Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)

Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)
Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)

Almanya Bundesliga’da 10. hafta mücadelesinde zirveyi paylaşan iki ekip Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.Bayern Münih - Leipzig maçında arka arkaya gollerKonuk Leipzig, 19.dakikada Nkunku ile öne geçerken Münih 30’da Musiala ve 34’de Thomas Müller ile cevap verdi. Münih’in üstünlüğü sadece 2 dakika sürdü ve Leipzig 36.dakikada Kluivert’in golüyle devreye 2-2 girdi.Son sözü Müller söylediMücadelenin ikinci yarına konuk Leipzig hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durumu 3-2’ye getidi. Münih’te son sözü dakikalar 75’i gösterdiğin kendisini ikinici takımın da üçüncü golünü kaydeden Thomas Müller söyledi: 3-3.Bu sonucun ardından Münih puanını 23’e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Leipzig ise puanını 21’e çıkarda ve ikinci sırada kaldı.Bayern Münih - Leipzig özetini izleŞampiyonlar Ligi Türkiye için hayal oluyor: Kritik eşiğin altına düştük

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