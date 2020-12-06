Mbappe'nin gecesi: PSG tarihine geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı.

Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı.

🤩 𝟭𝟬𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦, 𝟭𝟬𝟬% 𝗗𝗘 𝗕𝗢𝗡𝗛𝗘𝗨𝗥 🤩



❤️💙 @KMbappe pic.twitter.com/8gUrABJi5a — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Barcelona'yı yıktı İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Barcelona, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'e 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Gimenez'in golüyle öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Barcelona, ikinci yarının 57. dakikasında Cadiz'in defans oyuncusu Pedro Alcala'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.Maçın 63. dakikasında Alvaro Negredo'nun golüyle bir kez daha önce geçen Cadiz, karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alan, iki maç eksiği bulunan Barcelona, 14 puanla 7'nciliğe düştü. Ligde 5. galibiyetini alan Cadiz ise 18 puanla 5'inciliğe çıktı.Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)