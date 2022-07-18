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Mbaye Diagne Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne Karagümrükte
Mbaye Diagne

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray teşekkür etti

Karagümrük ile eş zamanlı bir şekilde açıklama yapan Galatasaray ise, 30 yaşındaki forvete bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." cümlelerine yer verildi.

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