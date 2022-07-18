Mbaye Diagne Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

📣Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne🔴⚫️



Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. pic.twitter.com/rCDjtmjSzx — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 18, 2022

Galatasaray teşekkür etti

Karagümrük ile eş zamanlı bir şekilde açıklama yapan Galatasaray ise, 30 yaşındaki forvete bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." cümlelerine yer verildi.

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