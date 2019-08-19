Melih Şendil'e tepkiler dinmedi
SÜPER LİG

Melih Şendil'e tepkiler dinmedi

2019-2020 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Mücadelenin 17. dakikasında Vedat Muriqi'nin attığı golden sonra, karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'e tepkiler yağdı.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. İlk 23 dakika itibariyle sarı-lacivertliler 3 penaltı vuruşu kazandı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin spikeri Melih Şendil'in gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' söylemi taraftarlar tepkisini çekti.

Hatasını düzeltirken hata yaptı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu gol kralı Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne olurken, Melih Şendil hatasını düzeltmek için 2018-2019 sezonu gol kralı olarak yorumladı. Fakat Muriqi'nin gol krallığı bulunmuyor.

Sosyal medyada Melih Şendil'e gelen tepkilerden bazıları:

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