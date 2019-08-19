Melih Şendil'e tepkiler dinmedi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. İlk 23 dakika itibariyle sarı-lacivertliler 3 penaltı vuruşu kazandı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin spikeri Melih Şendil'in gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' söylemi taraftarlar tepkisini çekti.
Hatasını düzeltirken hata yaptı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu gol kralı Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne olurken, Melih Şendil hatasını düzeltmek için 2018-2019 sezonu gol kralı olarak yorumladı. Fakat Muriqi'nin gol krallığı bulunmuyor.
Sosyal medyada Melih Şendil'e gelen tepkilerden bazıları:
İnanılmaz. Melih Şendil, Vedat'ın golünden sonra 2019-2020 sezonu gol kralı mesaiye başladı dedi. FB TV olarak değiştirin adınızı
İnanılmaz. Melih Şendil, Vedat'ın golünden sonra 2019-2020 sezonu gol kralı mesaiye başladı dedi. FB TV olarak değiştirin adınızı— Kerem (@KeremDemir_) August 19, 2019
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