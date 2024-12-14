Memphis'ten 4'te 4

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i 135-119 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
NBA'de 8 maç oynandı. Grizzlies, konuk ettiği Nets'i 16 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Grizzlies, son 11 maçında 10. galibiyetine ulaştı.
Grizzlies'ta Ja Morant, 28 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken Desmond Bane 21 sayı, Santi Aldama ve Jaren Jackson, 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Dorian Finney-Smith, 19 sayı attı.
Phoenix Suns, deplasmanda Utah Jazz'ı 134-126 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Suns'ta Devin Booker 34 sayı, Kevin Durant 30 sayı, Tyus Jones ise 19 sayı ve 11 asistle oynadı.
Jazz'da Jordan Clarkson'ın 23 sayısı ile John Collins'in 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-105
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 107-121
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 109-95
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 135-119
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 97-87
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 120-98
Utah Jazz-Phoenix Suns: 126-134
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 116-118