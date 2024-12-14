Memphis'ten 4'te 4

NBA'de 8 maç oynandı. Grizzlies, konuk ettiği Nets'i 16 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Grizzlies, son 11 maçında 10. galibiyetine ulaştı.

Grizzlies'ta Ja Morant, 28 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken Desmond Bane 21 sayı, Santi Aldama ve Jaren Jackson, 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Dorian Finney-Smith, 19 sayı attı.