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Spor

Mendy görev alanına dönüyor

Asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen Abdullah Avcı döneminde genellikle stoper oynayan Batışta Mendy'nin, Şenol Güneş ile birlikte 6 numaraya geçmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun kendisini daha rahat hissettiği bu pozisyondaki performansının artması hedefleniyor.

10:37 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Batista Mendy, bu sezon 8 maçta görev aldı.
Batista Mendy, bu sezon 8 maçta görev aldı.

Trabzonspor'un geçen sezon başında Fransa'nın Angres takımında transfer ettiği Batista Mendy, asıl mevkisine dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde asıl mevkisinden uzakta kalan Fransız futbolcu, genellikle savunmada görev almış, burada zaman zaman iyi bir görüntü ortaya koysa da orta sahaya geçtiğinde bordo-mavili takıma daha fazla katkı sağlamıştı. Asıl pozisyonunun 6 numara olduğunu her fırsatta söyleyen Mendy'nin, teknik direktör değişimi sonrası orta sahaya dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in antrenmanlarda Gine-Bissau asıllı Fransız oyuncuyu asıl mevkisinde denediği ve kendisine de "Zorunlu olmadığımız sürece senin yerin artık orta saha" dediği öğrenildi.

Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Beklentiler büyük

Teknik direktör Şenol Güneş'in sözleri sonrası çok mutlu olduğu öğrenilen Mendy, bu sezon oynanan 8 resmi maçın 5'inde stoperde görev yaptı.


Öte yandan bu sezon 15 milyon euroya yakın bonservis teklifi gelen tecrübeli futbolcudan Trabzonspor büyük beklenti içinde. Başkan Ertuğrul Doğan, Mendy için 20 milyon euro ve üzeri teklif beklediklerini söylemişti.







#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Batista Mendy
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