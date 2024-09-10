Mendy görev alanına dönüyor

Trabzonspor'un geçen sezon başında Fransa'nın Angres takımında transfer ettiği Batista Mendy, asıl mevkisine dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde asıl mevkisinden uzakta kalan Fransız futbolcu, genellikle savunmada görev almış, burada zaman zaman iyi bir görüntü ortaya koysa da orta sahaya geçtiğinde bordo-mavili takıma daha fazla katkı sağlamıştı. Asıl pozisyonunun 6 numara olduğunu her fırsatta söyleyen Mendy'nin, teknik direktör değişimi sonrası orta sahaya dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in antrenmanlarda Gine-Bissau asıllı Fransız oyuncuyu asıl mevkisinde denediği ve kendisine de "Zorunlu olmadığımız sürece senin yerin artık orta saha" dediği öğrenildi.