Spor Metehan Mimaroğlunun Süper Ligden 3 talibi var
TRANSFER

Metehan Mimaroğlu'nun Süper Lig'den 3 talibi var

Sivasspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un, Altınordu'da dikkati çeken bir performansa imza atan Metehan Mimaroğlu'yla ilgilendiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Metehan Mimaroğlunun Süper Ligden 3 talibi var
Metehan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma şansını play-off finalinde kaçıran Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Kırmızı-lacivertli formayla 2020-21 sezonunda 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu öğrenildi. Adana ekibinin yanı sıra Antalyaspor ve Sivasspor'un da Metehan'la ilgilendiği belirtildi.

Kırmızı-lacivertlilerin, cazip bir teklif gelmesi halinde başarılı oyuncuyu satmayı planladığı bildirildi.

1.78 boyundaki Metehan, sağ ayağını kullanıyor.
DHA
1.78 boyundaki Metehan, sağ ayağını kullanıyor.

"Sınıf atlattığımız bir oyuncu"


Metehan'ın sezonun flaş isimlerinden biri olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Özelliklerini gördükten sonra transfer etmeye cesaret edip, geliştirerek sınıf atlattığımız bir oyuncu oldu" yorumunu yaptı.

  • 2019-20 sezonunun devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen, daha önce Bölgesel Amatör Lig'de de forma giyen Metehan'ın Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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