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Spor

Jordan'ın ayakkabısı 2.2 milyon dolara satıldı

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi NBA'in 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:11 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Michael Jordan, tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilmektedir.

Michael Jordan, tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilmektedir.

Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor kırarak satıldı. Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan açıklamaya göre Jordan'ın, Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerinin son şampiyonluğuna ulaşması nedeniyle "Son Dans" adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği ayakkabılar için 3 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.


Model adı "Air Jordan 13" olan ayakkabılar, satılan en pahalı spor ayakkabı rekorunu kırdı. Jordan’ın aynı final serisinde giydiği Bulls forması da 2022'de 10,1 milyon dolara satılmıştı.


1984 Amerikan Basketbol Ligi NBA Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor. Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 60 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.


#Michael Jordan
#NBA
#Air Jordan
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