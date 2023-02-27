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Spor

ÖZET | Milan-Atalanta: 2-0 Ibrahimovic rekor kırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 yendi. Milan'ın gollerini 26. dakikada Musso kendi kalesine ve 86. dakikada Messias kaydetti. Ayrıca bu karşılaşmada süre alan Ibrahimovic, İtalya Serie A'da rekor kırdı. Milan-Atalanta maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

09:23 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Zlatan Ibrahimovic ve arkadaşlarının sevinci

Zlatan Ibrahimovic ve arkadaşlarının sevinci

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı Milan ile Atlanta kozlarını paylaştı. Milan, 26. dakikada Atalanta kalecisi Juan Musso’nun kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada da Junior Messias'ın kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Inter ile puanları eşitledi

Atalanta galibiyetiyle kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 3. maçını kazandı ve puanını 47'ye çıkartarak ikinci sıradaki Inter ile puanını eşitledi. Milan'ın lig lideri Napoli arasında ise 18 puan fark bulunuyor. Haftayı puansız kapatan Atalanta, 41 puanda ve 6. sırada kaldı.


Serie A'nın en yaşlı oyuncusu Ibrahimovic

Bu arada, Milan'ın 41 yaşındaki emektar golcüsü Zlatan İbrahimovic, 9 aylık sakatlığın ardından bu sezon ilk kez bu maçta 74. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic bugünkü maçla aynı zamanda Serie A’da üç puanlık sistemin uygulandığı dönemde forma giyen "en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.


Milan-Atalanta maç özeti izle






#AC Milan
#Atalanta
#İtalya Serie A
15 dakika önce
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ÖZET | Milan-Atalanta: 2-0 Ibrahimovic rekor kırdı
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