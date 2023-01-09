ÖZET | Milan-Roma: 2-2

Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma'yı ağırladı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasındaki Milan-Roma karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Milan 2-0 öne geçti, Roma eşitliği sağladı

Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fakat Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle bir puanı kurtardı. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.

Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.

Milan-Roma maç özeti izle

#SerieATIM'in 17. haftasında Milan ile Roma 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri Milan adına Pierre Kalulu ve Tommaso Pobega'dan gelirken, Roma'nın golleri ise Ibanez ve Tammy Abraham'dan geldi. pic.twitter.com/vGP6lCoEBD REKLAM January 8, 2023

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