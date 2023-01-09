ÖZET | Milan-Roma: 2-2

Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma'yı ağırladı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasındaki Milan-Roma karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.
Milan 2-0 öne geçti, Roma eşitliği sağladı
Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fakat Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle bir puanı kurtardı. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.
- Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.
Milan-Roma maç özeti izle
#SerieATIM'in 17. haftasında Milan ile Roma 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri Milan adına Pierre Kalulu ve Tommaso Pobega'dan gelirken, Roma'nın golleri ise Ibanez ve Tammy Abraham'dan geldi. pic.twitter.com/vGP6lCoEBD
#SerieATIM'in 17. haftasında Milan ile Roma 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri Milan adına Pierre Kalulu ve Tommaso Pobega'dan gelirken, Roma'nın golleri ise Ibanez ve Tammy Abraham'dan geldi. pic.twitter.com/vGP6lCoEBD— S Sport (@ssporttr) January 8, 2023