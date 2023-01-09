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ÖZET | Milan-Roma: 2-2

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Milan 2-0 öne geçmesine rağmen, Roma son dakikalarda bulduğu gollerle eşitliği sağladığı ve mücadele 2-2 sona erdi. Milan-Roma maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Milan Roma 2-2 maç özeti izle
Milan-Roma maçında bir kare.

Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma'yı ağırladı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasındaki Milan-Roma karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Milan 2-0 öne geçti, Roma eşitliği sağladı

Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fakat Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle bir puanı kurtardı. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.

  • Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.

Milan-Roma maç özeti izle

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