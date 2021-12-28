Attila Szalai için İtalya'dan Napoli'ye bir rakip daha çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Genoa deplasmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Danimarkalı defans oyuncusu Kjaer’in eksikliğini dolduracak bir ismi devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. İtalyan medyasına göre Milan’ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var.

Milan Szalai'nin peşinde

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain’in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların öncelik verdiği isimler. Ancak bu iki oyuncunun da maliyetlerinin yüksek olması Milan’ı alternatif bir savunmacıya yöneltti. Bu da Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Szalai.

10-15 milyon euro arasına bitebilir

Macar futbolcu için Napoli’nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi. Milan’ın, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Atilla Szalai’nin transferini 10-15 milyon euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise daha önce yaptığı bir açıklamada Szalai için 20 milyon euronun altını kabul etmeyeceğini söylemişti.

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