Spor Attila Szalai için İtalyadan Napoliye bir rakip daha çıktı
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Attila Szalai için İtalya'dan Napoli'ye bir rakip daha çıktı

Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai için Milan da devreye girdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Simon Kjaer'in yerine oyuncu arayan İtalyan ekibi, gözünü Szalai'ye çevirmiş durumda.

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Haber Merkezi İHA
Milan Simon Kjaerin yerine Fenerbahçeden Attila Szalaiyi transfer etmek istiyor
Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Genoa deplasmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Danimarkalı defans oyuncusu Kjaer’in eksikliğini dolduracak bir ismi devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. İtalyan medyasına göre Milan’ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var.

Milan Szalai'nin peşinde

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain’in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların öncelik verdiği isimler. Ancak bu iki oyuncunun da maliyetlerinin yüksek olması Milan’ı alternatif bir savunmacıya yöneltti. Bu da Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Szalai.

  • 10-15 milyon euro arasına bitebilir
  • Macar futbolcu için Napoli’nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi. Milan’ın, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Atilla Szalai’nin transferini 10-15 milyon euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise daha önce yaptığı bir açıklamada Szalai için 20 milyon euronun altını kabul etmeyeceğini söylemişti.

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