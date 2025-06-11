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Milli atıcılar Münih'te mücadele ediyor

Milli atıcılar Münih'te mücadele ediyor

16:3411/06/2025, Çarşamba
AA
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Milli takım kafilesi
Milli takım kafilesi

Milli atıcıların da katıldığı Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Münih ayağı sürüyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.


Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisindeki sıralama atışları sonucu Şevval İlayda Tarhan 45'inci, Şimal Yılmaz 83'üncü oldu.


Yusuf Dikeç'in 47'nci sırayı aldığı erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde mücadele eden diğer milli sporcular Mustafa İnan 7'nciliği, Buğra Selimzade 21'inciliği, İsmail Keleş ise 44'üncülüğü elde etti.








#Türkiye Atıcılık Federasyonu
#Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
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