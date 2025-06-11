Milli atıcılar Münih'te mücadele ediyor

Yusuf Dikeç'in 47'nci sırayı aldığı erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde mücadele eden diğer milli sporcular Mustafa İnan 7'nciliği, Buğra Selimzade 21'inciliği, İsmail Keleş ise 44'üncülüğü elde etti.