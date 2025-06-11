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Sutopunda Avrupa Şampiyonası biletini aldık

Sutopunda Avrupa Şampiyonası biletini aldık

16:2911/06/2025, среда
AA
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Sutopu Erkek Milli Takımı kafilesi
Sutopu Erkek Milli Takımı kafilesi

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen elemelerde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.


Elemeleri 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası'nda doğrudan katılma hakkı kazandı.


Elemelerde İsveç'i 30-7, Finlandiya'yı 33-6, Almanya'yı da 17-16 yenen milli takım, Slovakya'ya ise 13-12 mağlup oldu.


Sutopu Kadın Milli Takımı da 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.






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