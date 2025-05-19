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Milli para badmintoncular Bahreyn'de 5 madalya kazandı

Milli para badmintoncular Bahreyn'de 5 madalya kazandı

19:3119/05/2025, Pazartesi
AA
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Para badminton
Para badminton

Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda milli para badmintoncular, 5 madalya kazandı. Milliler, Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.


Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.


Milli sporcu Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.


Organizasyonda madalya alan milli para badmintoncular şöyle:

Altın: Halime Yıldız (Tek kadınlar SL3)

Gümüş: Emine Seçkin (Tek kadınlar WH2), İlker Tuzcu-Halime Yıldız (Karışık çift SL3-SU5)

Bronz: Tuğçe Çelik (Tek kadınlar SU5-SL4), İlker Tuzcu (Tek erkekler SU5)




#Milli para badmintoncu
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