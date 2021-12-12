Spor Liverpoolda Mohamed Salah durdurulamıyor
FUTBOL FUTBOL

Liverpool'da Mohamed Salah durdurulamıyor

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu bu sezon gösterdiği performansla adeta durdurulamıyor. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bu sezon oynadığı 22 maçta, 30 gole direkt katkı sağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mohamed Salah Liverpoolda durdurulamıyor
Mohamed Salah Liverpool'un en skorer oyuncusu konumunda.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, adeta durdurulamıyor. Mısırlı oyuncu oynadığı hemen hemen her maçta ya gol attı ya da asist yaptı.

Liverpool'un en skorer oyuncusu

Liverpool formasıyla bu yıl Premier Lig'de 16 maçta bin 440 dakika süre alan 29 yaşındaki süper star, 14 gol ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı. Şu anda takımda en çok gol atan ve asisti yapan oyuncu olan Mohamed Salah, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdi. Yıldız oyuncu Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçta, 7 kez fileleri havalandırdı.

  • 22 maçta, 30 gole katkı sağladı
  • Mohamed Salah bu sezon oynadığı 22 maçta, 21 gol ve 9 asistle Liverpool'un en skorer oyuncusu konumunda. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mısırlı yıldızın, Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 100 milyon euro.

Salah, Premier Lig'de rekor kırdı
SPOR
Salah, Premier Lig'de rekor kırdı

Dolmabahçede kritik 3 puan

Dolmabahçe'de kritik 3 puan

​Beşiktaş evinde Kayserispor'u 4 golle geçti.
Taraftarlar ayakta alkışladı

Taraftarlar ayakta alkışladı

Genç futbolcu, Kayserispor maçında örnek bir davranış sergiledi.
Ömer Çelikten Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde hayata geçirmiyorsunuz?

Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Şampiyon Verstappen

Şampiyon Verstappen

​Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu.

Baba mirasını açıkladı: Tartışma cinayetle bitti.

​İsrail Başbakanı BAE'yi ziyaret ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.