Liverpool'da Mohamed Salah durdurulamıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, adeta durdurulamıyor. Mısırlı oyuncu oynadığı hemen hemen her maçta ya gol attı ya da asist yaptı.

Liverpool'un en skorer oyuncusu

Liverpool formasıyla bu yıl Premier Lig'de 16 maçta bin 440 dakika süre alan 29 yaşındaki süper star, 14 gol ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı. Şu anda takımda en çok gol atan ve asisti yapan oyuncu olan Mohamed Salah, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdi. Yıldız oyuncu Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçta, 7 kez fileleri havalandırdı.

22 maçta, 30 gole katkı sağladı

Mohamed Salah bu sezon oynadığı 22 maçta, 21 gol ve 9 asistle Liverpool'un en skorer oyuncusu konumunda. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mısırlı yıldızın, Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 100 milyon euro.

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