Mohamed Salah Liverpool'dan servet istedi

Transfermarkt verilerine göre Salah'ın güncel piyasa değeri 100 milyon euro.

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz anlaşma sağlanamadı. Hatta bu konuyla ilgili İngiliz basınının sorularını yanıtlayan Jurgen Klopp, "Daha önce söylediklerime ekleyecek fazla bir şey yok. Sorun var demeyeceğim ama görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kulandı.

İngiltere'nin en çok kazanan oyuncusu olmak istiyor

İngiltere'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, haftalık 375 bin euroyu bulan kazancıyla, en fazla maaş alan oyuncu konumunda. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Mohamad Salah ise şu anda 220 bin euro kazanıyor.

Mundo Derpotivo'da yer alan habere göre Mısırlı oyuncu, Liverpool'dan haftalık 400 bin euro maaş istedi. Eğer İngiliz kulübü bu teklifi kabul ederse, Salah İngiltere'nin en çok kazanan futbolcusu olacak.

REKLAM

2017 yılında Roma'dan 42 milyon euro karşılığında transfer edilen Mohamed Salah bu sezon 26 maçta, 23 gol ve 9 asistle oynadı.

SPOR Liverpool'da Mohamed Salah durdurulamıyor