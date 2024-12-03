Mourinho'dan fenalaşan Bove'nin ailesine telefon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A takımlarından Fiorentina forması giyen ve Inter maçında saha ortasında fenalaşan Edoardo Bove'nin ailesine geçmiş olsun telefonu açtığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Portekizli teknik adamın, Roma'da bir dönem oyuncusu olan Bove'nin ailesini arayarak eski futbolcusunun durumuna ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Mourinho'nun Bove'nin yaşadıklarından çok etkilendiği ve şu an durumunun iyi olması sebebiyle rahatladığı kaydedildi.