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Mourinho'dan fenalaşan Bove'nin ailesine telefon

Mourinho'dan fenalaşan Bove'nin ailesine telefon

17:303/12/2024, Salı
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Jose Mourinho
Jose Mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fiorentina forması giyen ve Inter maçında saha ortasında fenalaşan Edoardo Bove'nin ailesine geçmiş olsun telefonu açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A takımlarından Fiorentina forması giyen ve Inter maçında saha ortasında fenalaşan Edoardo Bove'nin ailesine geçmiş olsun telefonu açtığı belirtildi.


La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Portekizli teknik adamın, Roma'da bir dönem oyuncusu olan Bove'nin ailesini arayarak eski futbolcusunun durumuna ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Mourinho'nun Bove'nin yaşadıklarından çok etkilendiği ve şu an durumunun iyi olması sebebiyle rahatladığı kaydedildi.

Floransa'daki Careggi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan 22 yaşındaki Bove'nin ikinci gecesini de sakin geçirdiği, iyileşme sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde kardiyoloji servisine çıkarılabileceği ifade edildi.


İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Bove'nin hastaneye vardığında düzenlenen ilk raporunda, genç oyuncunun rahatsızlığının sebebinin kalp durmasına yol açabilen "spesifik bir ventriküler taşikardi" türü olabileceği belirtildi.





#Jose Mourinho
#Edoardo Bove
#Fenerbahçe

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