PREMİER LİG

Mourinho'nun istediği Türk futbolcu

İngiliz ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon kadrosunda milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'i görmek istiyor.

Haber Merkezi DHA
Jose Mourinho

Jose Mourinho

Fotoğraf: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Premier Lig ekibi Tottenham'ın tecrübeli teknik adamı Jose Mourinho, lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen tecrübeli ismin transfer listesinde sağ bek pozisyonu için Mehmet Zeki Çelik bulunuyor.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında gözlem altına alan Mourinho, Lille'den Mehmet Zeki'yi tanıyan yardımcısı Joao Sacramento'dan da olumlu rapor aldı.

Mehmet Zeki Çelik'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Mehmet Zeki Çelik'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Campos ile görüşecek

Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile yakınlığı bulunan Portekizli Jose Mourinho'nun, Zeki Çelik transferi için vatandaşı ile görüşeceği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere'nin Daily Star gazetesi de sağ bek transferi arayışlarını sürdüren Londra ekibinin Mehmet Zeki Çelik ismi üzerinde yoğunlaştığı haberlerini sayfasına taşıdı.

  • Fransa Lig 1'de 23 maça çıkan milli oyuncu, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, A Milli Takım'ın da değişilmezlerinden birisi oldu.

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