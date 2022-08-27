Spor Muhammet Akpınarın yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Muhammet Akpınar'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle takımdan ayrılan Muhammet Akpınar'ın yeni adresi belli oldu.

Abone Ol Google News
Kerim Baştan Yeni Şafak
Muhammet Akpınar TFF 2.Lig ekibiyle anlaştı
Muhammet Akpınar

Trabzonspor'un altyapısında yetişen, U16-U17 ve U19 takımında sergilediği performansla adından söz ettirip profesyonel takıma kadar yükselen ancak daha sonra yaşadığı düşüş sebebiyle Adıyaman FK'da kiralık oynayan Muhammet Akpınar, sezon başında Trabzonspor'a geri dönmüştü ancak alınan karar neticesinde sona eren sözleşmesi uzatılmadı ve yol ayrımına gidildi.

20 yaşındaki forvet, yaklaşık iki haftalık görüşmeler neticesinde Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la anlaşma sağladı ancak kulübün sözleşme süresini 2 yıldan 5 yıla uzatmak istemesi sebebiyle yapılan prensip anlaşma iptal edildi.

Akpınar, yaşanan bu gelişme neticesinde TFF 2.Lig takımlarından Antalya ekibi Serik Belediyespor'dan gelen teklifi kabul etti ve 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp ve oyuncunun kısa bir süre içerisinde resmi imza atacağı da bildirilirken, oyuncunun da Antalya'nın Serik ilçesinde olduğu ifade edildi.

Kötü haber

Kötü haber

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sakatlandığını açıkladı.
Sekiz isim yok

Sekiz isim yok

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu.
Tek golle kazandı

Tek golle kazandı

Manchester United, Southampton deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Premier Lig maçında <br>Göztepe sürprizi

Premier Lig maçında
Göztepe sürprizi

​Maç oynanırken skorborda yansıtıldı.
Derbide <br>tribünde olacak

Derbide
tribünde olacak

​Trabzonspor'un yeni transferi geliyor.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
Transfer tamam

Transfer tamam

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.
İdmana çıkmadı

İdmana çıkmadı

​Galatasaraylı futbolcu yeni takımına imzaya gidiyor.
'Hedefimiz Beşiktaş'tan <br>puan almak'

'Hedefimiz Beşiktaş'tan
puan almak'

​Rıza Çalımbay kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.
Yoğun ilgi

Yoğun ilgi

​Konyaspor-Fenerbahçe maçı için satılan bilet sayısı belli oldu.
İki takımdan <br>birini seçecek

İki takımdan
birini seçecek

​Arjantin basınından flaş Icardi iddiası.
'Havalara uçmayacağız'

'Havalara uçmayacağız'

Erol Bulut, 5-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
'Başkan beni istedi'

'Başkan beni istedi'

​Adis Jahovic'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.