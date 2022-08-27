Muhammet Akpınar'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un altyapısında yetişen, U16-U17 ve U19 takımında sergilediği performansla adından söz ettirip profesyonel takıma kadar yükselen ancak daha sonra yaşadığı düşüş sebebiyle Adıyaman FK'da kiralık oynayan Muhammet Akpınar, sezon başında Trabzonspor'a geri dönmüştü ancak alınan karar neticesinde sona eren sözleşmesi uzatılmadı ve yol ayrımına gidildi.

20 yaşındaki forvet, yaklaşık iki haftalık görüşmeler neticesinde Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la anlaşma sağladı ancak kulübün sözleşme süresini 2 yıldan 5 yıla uzatmak istemesi sebebiyle yapılan prensip anlaşma iptal edildi.

Akpınar, yaşanan bu gelişme neticesinde TFF 2.Lig takımlarından Antalya ekibi Serik Belediyespor'dan gelen teklifi kabul etti ve 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Kulüp ve oyuncunun kısa bir süre içerisinde resmi imza atacağı da bildirilirken, oyuncunun da Antalya'nın Serik ilçesinde olduğu ifade edildi.