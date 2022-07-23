Spor Mustafa Eskihellaç Gaziantep FKya transfer oldu
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Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'ya transfer oldu

TFF 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'ya transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Eskihellaç Gaziantep FKya transfer oldu
Mustafa Eskihellaç

Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor forması giyen Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, 25 yaşındaki genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamanın tamamında, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç’ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. 27 Temmuz’da Gaziantep’e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bonservis bedeli de belli oldu

Öte yandan Gaziantep FK'nın, 25 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatyaspor'a 14 milyon TL bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan %15 pay vereceği bildirildi.

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