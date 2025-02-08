Ara transfer döneminde Danylo Sikan ile Oleksandr Zubkov'u kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı.





Bordo-mavililer Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor oyuncuyla 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.













Sözleşme fesih bedeli 15 milyon TL





Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15 milyon lira 2 taksit halinde ödenecektir" ifadesine yer verildi.





Maaşı da belli oldu





Oyuncunun alacağı ücretin detayları da şu şekilde açıklandı:





"Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-25 futbol sezonu ikinci yarısı için 12,5 milyon lira garanti ücret, 2025-26 futbol sezonunda 25 milyon lira garanti ücret, 2026-27 futbol sezonunda 31 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-28 futbol sezonunda 38 milyon lira garanti ücret ödenecektir."​​​​​​​





"Bugün benim için tarifsiz bir gün"





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Mustafa Eskihellaç, "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.





Mustafa Eskihellaç 19 numaralı formayı giyecek.





Sol bek bölgesinin dışında her iki kanatta da görev yapabilen Mustafa Eskihellaç, Gaziantep ekibinde toplamda çıktığı 72 maçta 4 gol atıp 5 asist kaydetti.





Trabzonspor'un Mustafa Eskihellaç için hazırladığı video:







