Napoli 33 sene sonra şampiyon olmaya çok yakın
Serie A'nın 26. haftasında lider Napoli, Atalanta ile sahasında karşılaştı.
Mücadele 2-0 Napoli üstünlüğüyle sona erdi.
Napoli'nin golleri; 58. dakikada Kvaratskhelia ve 77. dakikada Rrahmani'den geldi.
Kvaratskhelia, attığı golde üst üste rakip oyuncuları yere yatırdı ve vuruşunda topu tavana astı.
Şampiyonluk çok yakında
En yakın rakibi Inter'in kaybettiği haftada kazanan Napoli, puanını 68 yaptı. Inter ise 50 puanda kaldı ve fark 18'e çıktı.
Atalanta ise 42 puanla 6. sırada kaldı.
Napoli, Serie A'nın 27. haftasında Torino'ya konuk olacak.