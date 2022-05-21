Nazım Sangare 6 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın sağ beki Nazım Sangare'nin sezonu kapattığını söyledi.
"Çapraz bağları koptu"
Tecrübeli oyuncunun çapraz bağlarının kopuğunu belirten Kartal, " Maalesef Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
- "İkinci yarıda en çok puan alan, en çok maç kazanan ve en çok gol atan takımız. Güzel bir oyunla ve kendimize yakışır bir şekilde, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Rakibinizi ciddiye almazsanız, kazanmak zor olur."
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin çapraz bağlarının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. pic.twitter.com/VluStMhSKF
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin çapraz bağlarının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. pic.twitter.com/VluStMhSKF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 21, 2022