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Spor

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Warriors Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-100 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:20 . 5/05/2023 Cuma
AA
Stephen Curry, double-double ile oynadı.

Stephen Curry, double-double ile oynadı.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Lakers'ı ağırlayan Warriors, 27 sayı farkla galip gelerek seriyi eşitledi.


Warriors'ın galibiyetinde 8 üç sayılık isabetle oynayan Klay Thompson 30 sayı, 3 ribaunt, Stephen Curry 20 sayı, 12 asist ve Draymond Green 11 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.


Lakers'ta LeBron James'in 23 sayı, 7 ribaunt, Rui Hachimura'nın 21 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis'in 11 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin üçüncü maçı, 7 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Lakers'ın ev sahipliğinde oynanacak.


#NBA
#Golden State Warriors
#Los Angeles Lakers
3 saat önce
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