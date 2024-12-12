Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA yönetimi Fenerbahçe Beko ile görüşme halinde: Avrupa'da lig kuruluyor!

NBA yönetimi Fenerbahçe Beko ile görüşme halinde: Avrupa'da lig kuruluyor!

21:0412/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

NBA’nin FIBA ile işbirliği yaparak yakın zaman içerisinde Avrupa’da lig kurmak istediği ve Euroleague'den üç takımla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

NBA’in yakın zaman içerisinde Avrupa’da lig kurmak istediği ortaya çıktı.Yeni ligin 2026-27 sezonundan itibaren başlaması planlanıyor.


İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre, NBA'nin Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Real Madrid ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.


Haberde, 2026 yılında EuroLeague ile anlaşmaları sona erecek olan bu üç kulübün kararının beklendiği de belirtildi.






#NBA
#Fenerbahçe Beko
#FIBA

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu: Meali-Tefsiri-Fazileti