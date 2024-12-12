NBA yönetimi Fenerbahçe Beko ile görüşme halinde: Avrupa'da lig kuruluyor!

Fenerbahçe Beko
NBA’nin FIBA ile işbirliği yaparak yakın zaman içerisinde Avrupa’da lig kurmak istediği ve Euroleague'den üç takımla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.
NBA’in yakın zaman içerisinde Avrupa’da lig kurmak istediği ortaya çıktı.Yeni ligin 2026-27 sezonundan itibaren başlaması planlanıyor.
İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre, NBA'nin Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Real Madrid ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.
Haberde, 2026 yılında EuroLeague ile anlaşmaları sona erecek olan bu üç kulübün kararının beklendiği de belirtildi.
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