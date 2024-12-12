NBA yönetimi Fenerbahçe Beko ile görüşme halinde: Avrupa'da lig kuruluyor!

İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre, NBA'nin Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Real Madrid ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Haberde, 2026 yılında EuroLeague ile anlaşmaları sona erecek olan bu üç kulübün kararının beklendiği de belirtildi.