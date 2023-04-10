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Spor

NBA'de olay: Takım arkadaşına yumruk salladı

Minnesota Timberwolves forması giyen Rudy Gobert, takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk attı.

15:18 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
Rudy Gobert sinirlerine hakim olamadı.

Rudy Gobert sinirlerine hakim olamadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun son maçında takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk atan Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, davranışından dolayı özür diledi.


Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygular bugün beni ele geçirdi. Ne söylenirse söylensin gösterdiğim şekilde tepki vermemeliydim. Taraftarlardan, organizasyondan ve özellikle takım arkadaşı olarak gerçekten sevdiğim ve saygı duyduğum Kyle'dan özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Minnesota Timberwolves'ın konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 113-108 yendiği maçta, mola sırasında Anderson'un göğsüne vuran Gobert, soyunma odasına gönderilmiş ve maçın geri kalan kısmında da süre almamıştı.






#NBA
#Minnesota Timberwolves
#Rudy Gobert
#Kyle Anderson
9 dakika önce
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